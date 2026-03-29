Грузовой вагон сошел с рельсов в Челябинской области, идут восстановительные работы, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».
«Сегодня, 29 марта 2026 года, около 14 часов при производстве маневровых работ на подъездном пути АО “Златоустовский машиностроительный завод” произошел сход одного колеса грузового вагона без опрокидывания. В результате инцидента никто не пострадал, розлива груза не допущено», — говорится в комментарии.
Уже ведутся восстановительные работы. Организована проверка исполнения законодательства о безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта.