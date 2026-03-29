Ричмонд
+8°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Грузовой вагон сошел с рельсов в Челябинской области

О происшествии информирует Златоустовская транспортная прокуратура.

Источник: dostup1.ru

Грузовой вагон сошел с рельсов в Челябинской области, идут восстановительные работы, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

«Сегодня, 29 марта 2026 года, около 14 часов при производстве маневровых работ на подъездном пути АО “Златоустовский машиностроительный завод” произошел сход одного колеса грузового вагона без опрокидывания. В результате инцидента никто не пострадал, розлива груза не допущено», — говорится в комментарии.

Уже ведутся восстановительные работы. Организована проверка исполнения законодательства о безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта.