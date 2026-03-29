Ричмонд
+8°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Красноярском крае четвёртые сутки ищут пропавшего мужчину

У исчезнувшего есть татуировка со словом Nike на левом плече.

В Шарыпово Красноярского края в ночь с 25 на 26 марта ушёл и не вернулся 41-летний мужчина.

По данным волонтёрского отряда «Поиск пропавших детей им. Оксаны Василишиной», шарыповец ушёл из 4-го микрорайона. Приметы мужчины: рост 170 см, коротко стриженные тёмно-русые волосы, карие глаза, борода. Особые приметы: татуировка с надписью Nike на левом плече. Известно, что на пропавшем были камуфляжные брюки и кроссовки.

Всех, кто обладает информацией о местонахождении мужчины, просят обратиться в полицию Шарыпово по телефону 8 (39153) 65−7−01 или в экстренные оперативные службы по номеру 112.