В Красноярском крае четвёртые сутки ищут пропавшего мужчину

По данным волонтёрского отряда «Поиск пропавших детей им. Оксаны Василишиной», шарыповец ушёл из 4-го микрорайона. Приметы мужчины: рост 170 см, коротко стриженные тёмно-русые волосы, карие глаза, борода. Особые приметы: татуировка с надписью Nike на левом плече. Известно, что на пропавшем были камуфляжные брюки и кроссовки.