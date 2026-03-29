Девушка из Озёрска потеряла 140 тысяч рублей, купив «курсы» у мошенников

Молодая жительница Озёрска стала жертвой интернет‑мошенников. Общая сумма ущерба составила 140 тысяч рублей, именно столько 19-летняя девушка взяла в кредит по указанию аферистов. Об этом сообщает ГУ МВД России по Челябинской области.
История началась с заманчивого объявления в соцсети, где предлагались бесплатные курсы менеджера маркетплейсов. Потерпевшая заинтересовалась, заполнила анкету и получила ссылку на онлайн‑трансляцию, где две девушки красочно описывали свои успехи и высокие доходы после обучения.
Далее события развивались стремительно, и девушку пригласили в мессенджер для общения с «менеджером» курса, который пообещал помощь в трудоустройстве, клиентскую базу и высокий заработок после завершения обучения.
Затем в дело вступила «руководитель отдела обучения», убедив оформить рассрочку — якобы это было нужно, чтобы компания не получила нулевой чек за услуги, а средства потом вернулись.
Под влиянием убедительных аргументов девушка оформила кредит и, следуя инструкциям мошенников, вводила коды подтверждения из СМС и переходила по присланным ссылкам.
Деньги в размере 140 тысяч рублей ушли на счёт аферистов, а связь с ними вскоре прервалась. Вместо обещанной помощи девушка получила уведомления о необходимости погашения кредита.
Пострадавшая обратилась в полицию, и по факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье о мошенничестве.