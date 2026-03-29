Ричмонд
+8°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Уголовное дело завели после смертельного ДТП с микроавтобусом на Южном Урале

Уголовное дело завели после смертельного ДТП с микроавтобусом в Челябинской области, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

«Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 238 (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья граждан)», — прокомментировали в региональном следственном управлении.

Ранее сообщалось, что все произошло на федеральной трассе М-5 «Урал».

На территория Саткинского округа, по предварительным данным, 50-летний водитель Ford Transit выехал на встречную полосу (маневр на этом участке разрешен), столкнулся с грузовым автомобилем Dongfeng с полуприцепом.

В результате водитель микроавтобуса скончался на месте происшествия. Травмы различной степени тяжести получили три пассажира: девушка 2007 года рождения, а также мужчины 1967 и 2003 года рождения.

В Госавтоинспекции уточнили, что рейсовый автобус следовал по маршруту из села Ярославка (Башкортостан) в Златоуст. В момент аварии в салоне находились три пассажира.

«В настоящее время истребована документация, касающаяся организации перевозки пассажиров и обеспечения их безопасности в пути, в том числе технического состояния транспортного средства перед выпуском на линию», — добавили в СУ СКР по Челябинской области.