Уголовное дело завели после смертельного ДТП с микроавтобусом на Южном Урале

«Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 238 (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья граждан)», — прокомментировали в региональном следственном управлении.
Ранее сообщалось, что все произошло на федеральной трассе М-5 «Урал».
На территория Саткинского округа, по предварительным данным, 50-летний водитель Ford Transit выехал на встречную полосу (маневр на этом участке разрешен), столкнулся с грузовым автомобилем Dongfeng с полуприцепом.
В результате водитель микроавтобуса скончался на месте происшествия. Травмы различной степени тяжести получили три пассажира: девушка 2007 года рождения, а также мужчины 1967 и 2003 года рождения.
В Госавтоинспекции уточнили, что рейсовый автобус следовал по маршруту из села Ярославка (Башкортостан) в Златоуст. В момент аварии в салоне находились три пассажира.
«В настоящее время истребована документация, касающаяся организации перевозки пассажиров и обеспечения их безопасности в пути, в том числе технического состояния транспортного средства перед выпуском на линию», — добавили в СУ СКР по Челябинской области.