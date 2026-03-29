В МВД раскрыли подробности ДТП в Перми, где машина сбила 10-летнюю девочку

В ГУ МВД России по Пермскому краю рассказали сайту perm.aif.ru о дорожно-транспортном происшествии, в котором автомобиль сбил 10-летнюю девочку.
Очевидец рассказал об инциденте в местом телеграм-канале. По данным автора публикации, девочка переходила дорогу по пешеходному переходу на зелёный свет, когда её сбил автомобиль. Как оказалось, столкновение произошло утром 28 марта возле дома № 13 по улице Уинская.
«Водитель-женщина 1988 года рождения, управляя автомобилем “Москвич 3”, при повороте направо допустила наезд на девочку 2015 года рождения. По предварительной информации, ребёнок переходил проезжую часть на разрешающий сигнал светофора. Несовершеннолетняя получила травмы и была доставлена в больницу. По факту ДТП проводится проверка», — сообщили сайту perm.aif.ru в краевом МВД.
