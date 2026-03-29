При пожаре в пятиэтажке Верхней Пышмы погибла 32-летняя женщина

Источник: МЧС РФ

В Верхней Пышме во время пожара в пятиэтажном доме погибла 32-летняя женщина. Трагедия произошла днем 29 марта на улице Юбилейной, 8. Об этом рассказали в ГУ МЧС по Свердловской области.

К месту пожара оперативно прибыли три единицы техники и восемь спасателей. Очаг возгорания находился в квартире на первом этаже. Пламя охватило два квадратных метра.

— Благодаря оперативным действиям пожарно-спасательных подразделений пожар был потушен в считанные минуты, — уточнили в региональном ведомстве.

Дознавателям МЧС предстоит выяснить причину возгорания.

Напомним, что за прошедшие сутки, 28 марта, в Свердловской области произошло 19 пожаров, шесть из них случились в жилом секторе. Пожарные спасли восемь человек.