Нацпарк «Зюраткуль» ждет деньги на дроны-наблюдатели

Для обеспечения непрерывного визуального контроля за территорией, в том числе для своевременного обнаружения возгораний, команда нацпарка «Зюраткуль» совместно с НКО «Агентство по развитию туризма Катав-Ивановского муниципального района» разработала инициативу по внедрению беспилотных летательных аппаратов. Проект предполагает использование дронов для мониторинга. Соответствующая заявка направлена на рассмотрение в Фонд Президентских грантов.