Нацпарк «Зюраткуль» ждет деньги на дроны-наблюдатели

Обстановку в национальном парке «Зюраткуль» могут контролировать с помощью беспилотных летательных аппаратов, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».
Об этом сообщил глава нацпарка Александр Решетов на заседании региональной комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности при губернаторе Челябинской области Алексее Текслере.
В связи с особенностями ландшафта и внушительными размерами парка, его специалисты занимаются созданием минерализованных полос, удалением сухостоя, инспекцией источников воды для тушения огня и организацией регулярных обходов. Эти меры выполняются в соответствии с распоряжением главы Минприроды РФ Александра Козлова.
Для обеспечения непрерывного визуального контроля за территорией, в том числе для своевременного обнаружения возгораний, команда нацпарка «Зюраткуль» совместно с НКО «Агентство по развитию туризма Катав-Ивановского муниципального района» разработала инициативу по внедрению беспилотных летательных аппаратов. Проект предполагает использование дронов для мониторинга. Соответствующая заявка направлена на рассмотрение в Фонд Президентских грантов.
Стоит отметить, что национальный парк «Зюраткуль» недавно получил значительную финансовую поддержку от данного фонда. Сумма гранта, выделенного на реализацию проекта «Сохатка. Перезагрузка», составила 7,5 миллионов рублей, что является крупнейшим показателем региона. Это инициатива по реконструкции реабилитационного центра для травмированных лосей и лосят-сирот.