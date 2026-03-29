В Туве женщина перевела деньги мошеннику, приняв его за коллегу

Жительница Республики Тыва перевела 8300 рублей аферисту, написавшему ей в мессенджере от имени коллеги и попросившему деньги в долг до следующего дня.
Как сообщили в МВД Тувы, в марте 2026 года 54-летняя женщина, желая выручить «знакомую» перевела запрашиваемую сумму на предложенный номер. Обратив внимание, что инициалы получателя не совпадают с данными коллеги, она не придала этому значения. После того как в назначенный срок деньги не были возвращены, женщина связалась с сослуживицей и выяснила, что её аккаунт взломали. Пострадавшая обратилась в полицию.
В отношения афериста возбудили уголовное дело по части 2 статьи «Мошенничество».
«В настоящее время проводятся оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление лиц, причастных к совершению преступления», — уточнили в МВД Тувы, предупредив, что, получая сообщения с просьбой о переводе денег, не стоит принимать поспешных решений: аккаунт родственника или знакомого может быть взломан. Также мошенники могут писать с аккаунтов-двойников.
Прежде, чем отправить деньги, необходимо связаться с человеком, от имени которого пришло сообщение, и убедиться, что именно он запрашивает перевод.