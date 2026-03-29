В Туве женщина перевела деньги мошеннику, приняв его за коллегу

Как сообщили в МВД Тувы, в марте 2026 года 54-летняя женщина, желая выручить «знакомую» перевела запрашиваемую сумму на предложенный номер. Обратив внимание, что инициалы получателя не совпадают с данными коллеги, она не придала этому значения. После того как в назначенный срок деньги не были возвращены, женщина связалась с сослуживицей и выяснила, что её аккаунт взломали. Пострадавшая обратилась в полицию.