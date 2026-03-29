Зеленский съезд останется закрытым из-за сохраняющейся опасности оползня

Специалисты инженерной защиты города и администрации Нижегородского района осмотрели участок Зеленского съезда, где 27 марта произошёл оползень. Об этом сообщила пресс-служба мэрии.
Обследование показало, что грунт переувлажнён большим количеством осадков и подвержен дальнейшему сходу. В связи с этим на данном участке проезжей части решено приостановить дорожное движение.
«После стабилизации и просыхания грунта запланировано дополнительное обследование, на основании мониторинга и выводов специалистов будет принято решение о способе восстановления склона. Планируется, что после этого работы будут проведены в максимально короткие сроки», — отмечается в опубликованном сообщении.