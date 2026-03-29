Прокуратура сказала о нападении пассажира на таксиста-иностранца в Минске

В Минске пьяный пассажир такси повредил автомобиль и избил водителя. Подробности в прокуратуре Фрунзенского района рассказали агентству «Минск-Новости».
Фигурантом уголовного дела стал 42-летний минчанин. Мужчина выпивал у знакомого, а потом вызвал такси, чтобы уехать домой. В дороге он попросил таксиста заехать на территорию гаражного кооператива, чтобы одолжить у знакомых деньги на оплату поездки. Таксист изменил маршрут, заехал в гаражный кооператив, но там никого не было. После этого пассажир попросил поехать еще по одному адресу, но водитель сказал, что сначала нужно оплатить эту поездку.
Отказ разозлил фигуранта, он разбил два стекла в пассажирских дверях в Toyota Corolla и не менее трех раз ударил водителя.
Нападавшему предъявили обвинение в хулиганстве. Ранее он уже был судим и нигде не работает.
До суда обвиняемый находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.