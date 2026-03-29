Ричмонд
+8°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Под Воронежем при пожаре в жилом доме пострадала 67-летняя женщина

В селе Александровка Россошанского района произошел крупный пожар.

Источник: Комсомольская правда

Ночью 29 марта в селе Александровка Россошанского района произошел крупный пожар, в результате которого практически полностью уничтожен частный жилой дом. Сообщение о возгорании в здании на улице Гагарина поступило в экстренные службы в 02:23. 67-летняя женщина получила серьезные термические ожоги. Ее экстренно госпитализировали в Россошанскую районную больницу. Об этом сообщила пресс-служба регионального ГУ МЧС.

По данным ведомства, огонь мгновенно охватил постройку площадью 42 квадратных метра. К моменту приезда пожарных пламя повредило дом внутри по всей площади, а кровля здания полностью обрушилась.

Борьбу с огнем вели семь специалистов, задействовав две единицы техники. Полностью ликвидировать пожар удалось к 03:00. Причины случившегося сейчас выясняют эксперты.

Ранее в Коминтерновском районе Воронежа вспыхнул пожар в 18-этажном жилом доме. Сообщение о возгорании в доме № 223/4 по улице Беговой поступило на пульт дежурного МЧС 29 марта в 05:02. В результате пострадала 60-летняя хозяйка квартиры — с тяжелым отравлением продуктами горения ее экстренно госпитализировали в отделение токсикологии ОКБ № 1.