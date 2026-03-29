Под Воронежем при пожаре в жилом доме пострадала 67-летняя женщина

Ночью 29 марта в селе Александровка Россошанского района произошел крупный пожар, в результате которого практически полностью уничтожен частный жилой дом. Сообщение о возгорании в здании на улице Гагарина поступило в экстренные службы в 02:23. 67-летняя женщина получила серьезные термические ожоги. Ее экстренно госпитализировали в Россошанскую районную больницу. Об этом сообщила пресс-служба регионального ГУ МЧС.
По данным ведомства, огонь мгновенно охватил постройку площадью 42 квадратных метра. К моменту приезда пожарных пламя повредило дом внутри по всей площади, а кровля здания полностью обрушилась.
Борьбу с огнем вели семь специалистов, задействовав две единицы техники. Полностью ликвидировать пожар удалось к 03:00. Причины случившегося сейчас выясняют эксперты.
Ранее в Коминтерновском районе Воронежа вспыхнул пожар в 18-этажном жилом доме. Сообщение о возгорании в доме № 223/4 по улице Беговой поступило на пульт дежурного МЧС 29 марта в 05:02. В результате пострадала 60-летняя хозяйка квартиры — с тяжелым отравлением продуктами горения ее экстренно госпитализировали в отделение токсикологии ОКБ № 1.