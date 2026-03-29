Под Воронежем при пожаре в жилом доме пострадала 67-летняя женщина

Ночью 29 марта в селе Александровка Россошанского района произошел крупный пожар, в результате которого практически полностью уничтожен частный жилой дом. Сообщение о возгорании в здании на улице Гагарина поступило в экстренные службы в 02:23. 67-летняя женщина получила серьезные термические ожоги. Ее экстренно госпитализировали в Россошанскую районную больницу. Об этом сообщила пресс-служба регионального ГУ МЧС.