Подросток провалился под лед и утонул в Рогачевском районе

По предварительной информации, накануне подросток вышел из дома на прогулку и не вернулся.
После обращения в службу спасения начались поиски пропавшего.
Поздно ночью работники МЧС на искусственном водоеме в агрогородке Болотня обнаружили полынью. Они обследовали водоем багром и на расстоянии около 15−20 метров от берега и на глубине около трех метров нашли тело мальчика.
Погибший был извлечен. По факту случившегося проводится проверка, назначен ряд экспертиз для выяснения причин и обстоятельств произошедшего.
Ранее рыбак провалился под лед и утонул в Добрушском районе.
Помимо того, трое детей провалились под лед в белорусской столице, однако им удалось спастись самостоятельно.
Выходить на лед в Беларуси запрещено при его толщине менее семи сантиметров, также запрет распространяется на период становления и разрушения ледового покрытия.