Подросток провалился под лед и утонул в Рогачевском районе

МИНСК, 29 мар — Sputnik. Подросток утонул в Рогачевском районе после того, как провалился под лед, об этом сообщили в ОСВОД Гомельской области.

По предварительной информации, накануне подросток вышел из дома на прогулку и не вернулся.

После обращения в службу спасения начались поиски пропавшего.

Поздно ночью работники МЧС на искусственном водоеме в агрогородке Болотня обнаружили полынью. Они обследовали водоем багром и на расстоянии около 15−20 метров от берега и на глубине около трех метров нашли тело мальчика.

Погибший был извлечен. По факту случившегося проводится проверка, назначен ряд экспертиз для выяснения причин и обстоятельств произошедшего.

Ранее рыбак провалился под лед и утонул в Добрушском районе.

Помимо того, трое детей провалились под лед в белорусской столице, однако им удалось спастись самостоятельно.

Выходить на лед в Беларуси запрещено при его толщине менее семи сантиметров, также запрет распространяется на период становления и разрушения ледового покрытия.