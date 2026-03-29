Трупы павших от пастереллеза животных в Новосибирской области сжигают

Бактерии погибают при высоких температурах, остатки дополнительно дезинфицируют.

Источник: Комсомольская правда

Федеральный центр охраны здоровья животных разъяснил, как утилизируют скот, павший от пастереллеза. Все биологические отходы сжигают — это исключает попадание инфекции в почву и воду. Об этом сообщает пресс-служба минсельхоза Новосибирской области.

Основной метод — термическое обезвреживание в инсинераторах или на специальных площадках. Возбудитель чувствителен к высоким температурам и полностью уничтожается. Остатки после сжигания еще раз дезинфицируют.

Если животных вынужденно забивают, сначала их усыпляют ветеринарными препаратами — это исключает страдания.