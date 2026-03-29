Курьера телефонных мошенников задержали в Речицком районе

МИНСК, 26 мар — Sputnik. Жительница Речицкого района передала мошенникам около 100 тысяч рублей, об этом рассказали в пресс-службе МВД.

Источник: Sputnik.by

Как было установлено, пенсионерку обманули по схеме «замены счетчиков».

Получив персональные данные 61-летней женщины, лжеправоохранители запугали уголовной ответственностью и потребовали «задекларировать» накопления.

Обманутая пенсионерка поверила и отдала прибывшему курьеру около 100 тысяч рублей, однако затем обратилась в милицию.

Правоохранители вышли на след злоумышленников и успели забрать деньги до их передачи далее по преступной цепочке.

В УВД напомнили, что правоохранители, работники банковских и иных учреждений не требуют от граждан совершить какие-либо манипуляции с финансами. Получив такую просьбу, следует немедленно прекратить разговор и сообщить об этом по телефону 102 или в чат-бот МВД.