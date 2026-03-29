Житель Прикамья заплатит 240 тысяч рублей за повторную пьяную езду

Наряд ДПС на одной из улиц Осы остановил для проверки «ВАЗ-21144». Водитель автомобиля имел явные признаки алкогольного опьянения. У него также отсутствовали водительское удостоверение и документы на транспортное средство.
Полицейские предложили молодому человеку пройти медицинское освидетельствование. Полученный результат выявил у него в выдыхаемом воздухе содержание 0,7 мг/л абсолютного этилового спирта. Полиция отстранила нарушителя от управления, автомобиль поместила на специализированную стоянку.
После дальнейших разбирательств удалось установить личность водителя автомобиля. Им оказался 25-летний житель Осы. Он никогда не получал водительские права. Ранее парня уже привлекали к административной ответственности за управление автомобилем в состоянии опьянения. Суд назначил ему наказание в 10 суток административного ареста.
Новое наказание оказалось намного строже. По информации краевого ГУ МВД России, суд назначил осинцу штраф в 240 тыс. руб., а также лишил его управление транспортными средствами сроком на 2 года 10 месяцев.