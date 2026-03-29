Мошенники обманули вдову участника СВО из Кузбасса на 16 млн рублей

«Женщина позвонила по указанному номеру, неизвестные, которые представлялись сотрудниками “Госуслуг”, Центробанка и ФСБ, сообщили, что со счетов потерпевшей осуществлялись попытки перевода денежных средств на ВСУ и для избежания обвинения в терроризме необходимо снять деньги и передать сотруднику для внесения на безопасный счет на хранение. Неизвестные убеждали женщину держать свои действия в тайне от родственников и знакомых, при разглашении угрожали привлечением к уголовной ответственности, обещая вернуть деньги после задержания мошенников. Под руководством злоумышленников потерпевшая сняла со счета денежные средства в сумме 16 млн рублей, которые передала курьеру», — говорится в сообщении.