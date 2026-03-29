Машина вылетела в кювет в Орше: пострадал пассажир

По данным правоохранителей, авария произошла ночью в воскресенье, 29 марта, на улице Ленина районного центра.
«По предварительной информации, водитель 2002 года рождения, управляя автомобилем Mazda, не справился с управлением и съехал в левый походу движения кювет», — говорится в сообщении.
В ГАИ отметили, что после этого транспортное средство опрокинулось. В аварии пострадал 20-летний пассажир легковушки, он доставлен в больницу для оказания помощи.
В настоящее время сотрудники Госавтоинспекции проводят по факту ДТП проверку, устанавливая все его обстоятельства.
Инспекторы напомнили водителям, что на дороге следует быть предельно внимательными и осторожными, а неукоснительное соблюдение ПДД является залогом безопасности при движении.