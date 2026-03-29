Ричмонд
+8°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Машина вылетела в кювет в Орше: пострадал пассажир

МИНСК, 29 мар — Sputnik. Пассажир легкового автомобиля получил травмы и был доставлен в больницу в результате ДТП в Орше, сообщили в управлении ГАИ УВД Витебского облисполкома.

Источник: УГАИ УВД Витебского облисполкома

По данным правоохранителей, авария произошла ночью в воскресенье, 29 марта, на улице Ленина районного центра.

«По предварительной информации, водитель 2002 года рождения, управляя автомобилем Mazda, не справился с управлением и съехал в левый походу движения кювет», — говорится в сообщении.

В ГАИ отметили, что после этого транспортное средство опрокинулось. В аварии пострадал 20-летний пассажир легковушки, он доставлен в больницу для оказания помощи.

В настоящее время сотрудники Госавтоинспекции проводят по факту ДТП проверку, устанавливая все его обстоятельства.

Инспекторы напомнили водителям, что на дороге следует быть предельно внимательными и осторожными, а неукоснительное соблюдение ПДД является залогом безопасности при движении.