Два автомобиля повреждены в результате поджога на северо-западе Челябинска

Два автомобиля повреждены в результате поджога на северо-западе Челябинска, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Источник: dostup1.ru

Все произошло в Курчатовском районе. Там в полицию поступило сообщение о возгорании во дворе дома по улице Молодогвардейцев Toyota Platz, в результате также повреждена рядом стоявшая машина марки Ford Focus.

«Осмотр места происшествия показал, что возгорание произошло в результате умышленных действий. Общая сумма ущерба составила около 900 тыс. рублей», — прокомментировали в городском УМВД.

Вскоре сотрудники отдела уголовного розыска установили и задержали подозреваемого. Им оказался ранее судимый за совершение имущественных преступлений местный житель 1984 года рождения.

«Он разбил стекло машины, похитил сотовый телефон и шубу, после чего поджег транспортное средство. Похищенная шуба изъята полицейскими по месту проживания злоумышленника», — уточнили в пресс-службе.

Возбуждены уголовные дела по признакам преступлений, предусмотренных частью 2 статьи 158 и частью 2 статьи 167, решается вопрос об избрании фигуранту меры пресечения.