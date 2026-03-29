Два автомобиля повреждены в результате поджога на северо-западе Челябинска

Все произошло в Курчатовском районе. Там в полицию поступило сообщение о возгорании во дворе дома по улице Молодогвардейцев Toyota Platz, в результате также повреждена рядом стоявшая машина марки Ford Focus.
«Осмотр места происшествия показал, что возгорание произошло в результате умышленных действий. Общая сумма ущерба составила около 900 тыс. рублей», — прокомментировали в городском УМВД.
Вскоре сотрудники отдела уголовного розыска установили и задержали подозреваемого. Им оказался ранее судимый за совершение имущественных преступлений местный житель 1984 года рождения.
«Он разбил стекло машины, похитил сотовый телефон и шубу, после чего поджег транспортное средство. Похищенная шуба изъята полицейскими по месту проживания злоумышленника», — уточнили в пресс-службе.
Возбуждены уголовные дела по признакам преступлений, предусмотренных частью 2 статьи 158 и частью 2 статьи 167, решается вопрос об избрании фигуранту меры пресечения.