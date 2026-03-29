В Екатеринбурге женщина избила сына за «предательство»

На улице 40-летия Комсомола в Екатеринбурге в ночь на 28 марта женщина с кулаками набросилась на своего сына. Избиение школьника попало на записи камер домофона. Видео было опубликовано «Четвертым каналом».
На кадрах видно, как женщина несколько раз замахивается на мальчика, наносит удары и не прекращает агрессию, даже когда ребенок старается ее успокоить. В какой-то момент она пытается пнуть сына ногой, но теряет равновесие и падает. Мальчик сквозь слезы помогает ей подняться. Однако едва встав на ноги, женщина сразу же продолжает наносить удары по мальчику. В перерывах между ними она кричит, что сын предал ее. Ребенок в ответ просит маму не плакать и уверяет, что это не так.
— Мама, не плачь, пожалуйста, я на твоей стороне всегда, — говорит мальчик.
Но сразу же после этих слов женщина вновь бьет сына.
Как сообщил осведомленный источник «КП-Екатеринбург», по данному факту Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье 117 УК РФ «Истязание».