Ричмонд
+8°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Екатеринбурге женщина избила сына за «предательство»

СК возбудил уголовное дело после избиения мальчика матерью на ЖБИ в Екатеринбурге.

Источник: Комсомольская правда

На улице 40-летия Комсомола в Екатеринбурге в ночь на 28 марта женщина с кулаками набросилась на своего сына. Избиение школьника попало на записи камер домофона. Видео было опубликовано «Четвертым каналом».

На кадрах видно, как женщина несколько раз замахивается на мальчика, наносит удары и не прекращает агрессию, даже когда ребенок старается ее успокоить. В какой-то момент она пытается пнуть сына ногой, но теряет равновесие и падает. Мальчик сквозь слезы помогает ей подняться. Однако едва встав на ноги, женщина сразу же продолжает наносить удары по мальчику. В перерывах между ними она кричит, что сын предал ее. Ребенок в ответ просит маму не плакать и уверяет, что это не так.

— Мама, не плачь, пожалуйста, я на твоей стороне всегда, — говорит мальчик.

Но сразу же после этих слов женщина вновь бьет сына.

Как сообщил осведомленный источник «КП-Екатеринбург», по данному факту Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье 117 УК РФ «Истязание».

СК