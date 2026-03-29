До 5 лет грозит волгоградке: она угнала иномарку и протаранила три авто

Аварию в Советском районе 22-летняя горожанка устроила 14 марта.

Волгоградка, решившая покататься в нетрезвом виде на чужом авто, может провести в колонии ближайшие пять лет. Такое наказание предусматривает статья 166 УК РФ, по которой возбуждено уголовное дело в полиции.

Аварию в Советском районе 22-летняя горожанка устроила 14 марта. Около пяти утра об этом сообщили правоохранителям очевидцы. Молодая женщина протаранила три автомобиля у дома на улице Тулака, 1а. Прибывшие на место сотрудники Госавтоинспекции выяснили: у автоледи нет прав. Да и Hyundai Solaris ей не принадлежит.

«От медицинского освидетельствования на состояние опьянения она отказалась, в связи с чем и был составлен административный протокол. Суд отправил виновницу ДТП на 10 суток под административный арест», — сообщают в региональном главке МВД.

Об угоне машины позже заявил ее 67-летний хозяин — отчим молодой женщины.

Сама она пояснила: в тот день у них дома было застолье. Когда все легли спать, она решила покататься, взяла тайно ключи и села за руль. Ее накажут за неправомерное завладение автомобилем без цели хищения.

Ранее в Урюпинске рецидивист угнал «Ладу» с ключами в замке и врезался в бордюр.