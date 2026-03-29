В Кунашаке рыбаков осудили за кражу 56 кг рыбы и взятку полиции

Ущерб составил 14 тысяч рублей.

Источник: прокуратура Челябинской области

В Кунашакском районе Челябинской области суд вынес приговор двум жителям Красноармейского района за кражу рыбы и взятку госавтоинспектору. Всего они похитили 56 кг рыбы, сообщили в областном надзорном ведомстве.

По данным прокуратуры, с ноября по декабрь 2025 года мужчины на резиновой лодке заплывали на озеро Айдыкуль в деревне Бараково и вытаскивали рыбу из лесковых сетей, принадлежащих ООО «Кунашакский рыбный комплекс».

В декабре 2025 года их вместе с уловом остановили сотрудники ГИБДД. При проверке выяснилось, что один из них управлял машиной без прав. Чтобы избежать штрафа, он предложил инспектору взятку в 2 тысячи рублей, положив деньги на панель в служебном авто. Похищенную рыбу изъяли.

Подсудимые признали вину и добровольно возместили ущерб. Суд назначил штрафы: 10 тысяч и 15 тысяч рублей. Резиновую лодку, весла, сети и деньги для взятки конфисковали в доход государства.

