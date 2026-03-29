На Дону задержали мужчину, который более семи лет был в федеральном розыске

В Таганроге задержали мужчину, который более семи лет находился в федеральном розыске. Речь идёт об уроженце Белгородской области, осуждённом за мошенничество в особо крупном размере, сообщает ГУФСИН России по Ростовской области.
В 2018 году гражданин И. перестал являться в зал суда, и Таганрогский городской суд объявил его в розыск, а также избрал ему пресечения в виде заключения под стражу на срок шесть месяцев. Спустя год суд приговорил мужчину к шести годам колонии общего режима по ч. 4 ст. 159 УК РФ. Мера пресечения осталась в силе.
Найти мужчину удалось в марте 2026 года в ходе оперативно-розыскных мероприятий.
«В данный момент мужчина помещен в следственный изолятор, после чего по решению суда будет направлен в исправительную колонию для отбывания наказания», — уточнили в ведомстве.
По данным следствия, мужчина обвинялся в мошенничестве на сумму свыше 1 млн рублей, совершённом организованной группой, либо в действиях, повлёкших лишение гражданина жилья.