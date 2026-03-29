Туристка упала на скалах в Крыму

«Поступила информация о том, что на склоне Долгоруковской яйлы в балке Матуба женщина в составе туристической группы упала на скальном рельефе, в результате чего травмировала руку», — рассказали в ведомстве.
Для оказания помощи выезжали сотрудники Симферопольского аварийно-спасательного отряда ГКУ РК «КРЫМ-СПАС». Туристку оперативно обнаружили. После осмотра пострадавшей было установлено, что у женщины перелом плечевой кости правой руки.
Спасатели оказали туристке первую помощь, затем пострадавшую зафиксировали в спецносилках, после чего женщину доставили в село Перевальное, где передали медработникам, проинформировали спасатели.