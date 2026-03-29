В Пермском крае простятся с погибшим в ходе СВО 59-летним военным

Жители Александровского округа Пермского края простятся с погибшим в ходе специальной военной операции 59-летним Владимиром Погожевым, сообщили в администрации муниципалитета.
Известие о гибели военнослужащего поступило 3 марта 2026 года. Похороны состоятся 30 марта в рабочем посёлке Яйва. Церемония прощания пройдёт по адресу: улица Демьяна Бедного, 53−1, с 11:00 до 12:00. Затем состоится захоронение на местном кладбище.
«Администрация Александровского муниципального округа выражает глубокие соболезнования родным, близким и друзьям погибшего. Это невосполнимая утрата и общая скорбь. Вечная слава и вечная память герою!» — скорбят в официальном сообществе муниципалитета во «ВКонтакте».
