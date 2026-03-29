Жители Кудрово подозревают молодежь в поджоге полей

Специалисты МЧС напоминают, что поджог сухой травы — не безобидная шалость, а серьёзное нарушение, способное привести к масштабному пожару. Законодательством РФ предусмотрена как административная, так и уголовная ответственность за подобные действия: штрафы варьируются от 15 000 до 1 000 000 рублей, а в случае причинения значительного ущерба или создания угрозы жизни и здоровью людей поджигателю может грозить лишение свободы на срок до 10 лет. Если правонарушение совершено несовершеннолетними, ответственность могут понести их родители или законные представители.