Ричмонд
+8°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Блогера Ильяра Ювашева объявили в розыск

Его подозревают в содействии работе нелегального интернет-казино.

Источник: Baigenews

На портале правовой статистики и специальных учётов размещена ориентировка на казахстанского блогера Ильяра Ювашева, передает BAQ.KZ.

Розыскное дело зарегистрировано в Астане. Инициатором выступило Агентство по финансовому мониторингу, а поиском занимается департамент экономических расследований столицы.

Ранее сообщалось, что блогер, известный как Ильярчик, объявлен в межгосударственный розыск. По данным АФМ, он подозревается в пособничестве организации деятельности нелегального интернет-казино, которое работало на территории страны без лицензии.