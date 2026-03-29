На Дону женщина без прав пыталась скрыться от сотрудников ДПС

В Ростовской области сотрудникам Госавтоинспекции пришлось устраивать погоню за нарушительницей на красном Changan, сообщили в ведомстве.
В Аксайском районе полицейские подали сигнал остановиться, но водитель проигнорировала требование и продолжила движение. Преследование растянулось на десятки километров: из Аксая машина направилась в сторону Батайска, затем — в Ростов-на-Дону. К погоне подключили дополнительные экипажи ДПС. Остановить автомобиль удалось только в Ворошиловском районе Ростова.
За рулём оказалась женщина без водительского удостоверения. В отношении неё составили протокол по статье 12.25 КоАП РФ (невыполнение требования об остановке).На место вызвали супруга нарушительницы. Он сообщил, что жена состоит на учёте в медучреждении. Женщину доставили на медосвидетельствование. Сейчас по факту инцидента проводится проверка.