В СКО резко поднялся уровень воды в реках

По состоянию на 8:00 утра 29 марта в реке Акканбурлык в районе села Возвышенка за сутки уровень воды вырос на 85 сантиметров. В свою очередь, в районе села Рузаевка река Шарык прибавила 73 сантиметра. Также отмечается постепенный подъём уровня воды в реке Иманбурлык. При этом в настоящее время угрозы нет.