Мэр Пухов: В Энергодаре восстановлено электроснабжение после обстрела ВСУ

Повреждения энергосетей Энергодара в результате обстрелов украинских боевиков ликвидированы. Об этом сообщил глава администрации Максим Пухов.
«Энергетики оперативно устранили повреждения в электросетях, которые были вызваны сегодняшним артобстрелом Энергодара», — написал он.
Пухов отметил, что теперь ведется поэтапный запуск оборудования на объектах тепло- и водоснабжения, жилфонда, а также остальных потребителей города.
Как писал сайт KP.RU, 26 марта Максим Пухов сообщил, что враг нанес удар FPV-дроном по центральной части Энергодара. К счастью, пострадавших нет, повреждения уточнялись. По его словам, в городе сохранялась высокая опасность беспилотников. Он призвал население быть предельно внимательным и осторожным.
23 марта губернатор Запорожской области Евгений Балицкий сообщил, что Энергодар, находящийся вблизи Запорожской АЭС, подвергся артиллерийскому обстрелу со стороны ВСУ.