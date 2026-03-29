Мэр Пухов: В Энергодаре восстановлено электроснабжение после обстрела ВСУ

Идет подключение воды и тепла в дома Энергодара, отметил Пухов.

Источник: Комсомольская правда

Повреждения энергосетей Энергодара в результате обстрелов украинских боевиков ликвидированы. Об этом сообщил глава администрации Максим Пухов.

«Энергетики оперативно устранили повреждения в электросетях, которые были вызваны сегодняшним артобстрелом Энергодара», — написал он.

Пухов отметил, что теперь ведется поэтапный запуск оборудования на объектах тепло- и водоснабжения, жилфонда, а также остальных потребителей города.

Как писал сайт KP.RU, 26 марта Максим Пухов сообщил, что враг нанес удар FPV-дроном по центральной части Энергодара. К счастью, пострадавших нет, повреждения уточнялись. По его словам, в городе сохранялась высокая опасность беспилотников. Он призвал население быть предельно внимательным и осторожным.

23 марта губернатор Запорожской области Евгений Балицкий сообщил, что Энергодар, находящийся вблизи Запорожской АЭС, подвергся артиллерийскому обстрелу со стороны ВСУ.