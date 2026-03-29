Кошмар на детской площадке: машина снесла ребенка в московском дворе

В Южном административном округе Москвы произошло дорожное происшествие, в результате которого серьезно пострадал несовершеннолетний. Водитель легкового автомобиля совершил наезд на восьмилетнего мальчика непосредственно во дворе жилого дома на улице Булатниковская.
«Во дворе жилого дома на ул. Булатниковская водитель автомобиля совершил наезд на ребенка. 8-летний мальчик госпитализирован», — сообщает официальный аккаунт прокуратуры Москвы в соцсетяч. Пострадавшему потребовалась срочная госпитализация, в настоящее время за его состояние борются врачи.
«Прокуратура Южного административного округа контролирует ход и результаты процессуальной проверки, проводимой по данному факту», — отмечают в ведомстве. Сотрудники правоохранительных органов устанавливают все обстоятельства случившегося и оценивают действия водителя, совершившего наезд внутри жилого сектора.
«Водители! Будьте внимательны при движении в жилых зонах и на дворовых территориях, соблюдайте скоростной режим», — обратились представители ведомства к столичным автомобилистам. В прокуратуре подчеркнули, что игнорирование правил безопасности в местах массового проживания людей приводит к тяжелым последствиям для жизни и здоровья детей.