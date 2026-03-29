Иномарка сбила 8-летнего мальчика во дворе дома на юге Москвы

Ранее подмосковном Пушкино на придомовой территории 10-летняя девочка попала под колёса грузовика. Инцидент произошёл на улице Тургенева. По предварительной информации водитель транспортного средства сбил ребёнка во время движения по дворовой территории. Пострадавшая получила травмы и была госпитализирована.