Несколько районов Чечни остались без света из-за непогоды

Пресс-служба «Чеченэнерго» информирует о перебоях с электроснабжением в Шали и части Грозного, вызванных неблагоприятными погодными условиями. В настоящее время обесточены отдельные участки Грозного, Шали, а также Надтеречный и Ножай-Юртовский районы.

Источник: Life.ru

«Несмотря на сложные погодные условия и размыв дорог, энергетики работают в круглосуточном режиме», — говорится в сообщении.

В ликвидации последствий задействованы 27 аварийных бригад. Для бесперебойного питания социально значимых объектов подготовлены 14 резервных источников электроэнергии.

В результате стихийного бедствия в республике было затоплено приблизительно 1800 домовладений и прилегающих участков. Силами Министерства по чрезвычайным ситуациям проведена эвакуация 504 жителей поселка Кундухово, расположенного в городе Гудермес. К счастью, обошлось без пострадавших.

Ранее сообщалось, что в Чеченской Республике официально объявлен режим чрезвычайной ситуации. Такое решение принял глава региона Рамзан Кадыров. Необходимость введения особого статуса обусловлена резким ухудшением погодных условий.

Больше актуальных событий в режиме реального времени — читайте в разделе «Последние новости» на Life.ru.

