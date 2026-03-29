Ричмонд
+13°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Над регионами России за семь часов сбили 27 украинских дронов

Дежурные средства противовоздушной обороны России за семь часов перехватили и уничтожили 27 украинских беспилотных летательных аппаратов самолётного типа. Данную информацию передали в Министерстве обороны РФ.

Источник: Life.ru

Атака была отражена с 13:00 до 20:00 по московскому времени над территориями Брянской, Курской, Белгородской областей и Республики Крым.

Ранее в Белгородской области женщина получила минно-взрывную травму, а также множественные осколочные ранения плеча и голени в результате атаки украинского дрона. Пострадавшую доставили в Шебекинскую центральную районную больницу, где ей оказывают всю необходимую помощь.

Самая оперативная информация о происходящем — в разделе «Последние новости» на Life.ru.

