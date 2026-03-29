В Италии украли картины Ренуара, Сезанна и Матисса из музея

Источник: © РИА Новости

РИМ, 29 мар — РИА Новости. Добычей банды воров, напавших на частный музей в итальянской провинции Парма, стали работы Пьера‑Огюста Ренуара, Поля Сезанна и Анри Матисса, сообщило региональное подразделение телерадиокомпании Rai в области Эмилия-Романья.

Группа злоумышленников проникла в здание Фонда Маньяни-Рокка в ночь на 23 марта. Воры выкрали картину Ренуара «Рыбы» 1917 года, помимо нее, из дворца с роскошным садом исчезли «Натюрморт с вишнями» Поля Сезанна (1890) и «Одалиска на террасе» Анри Матисса.

Все произведения находились на верхнем этаже виллы в зале французской живописи. Стоимость украденного оценивается в несколько миллионов евро.

Согласно сообщению газеты Corriere della Sera, преступники действовали быстро и слаженно. По предварительным данным, ограбление заняло менее трех минут. Злоумышленники взломали входную дверь, и, по всей видимости, планировали похитить больше произведений, однако сработавшая сигнализация вынудила их спешно покинуть место преступления. В операции участвовали несколько человек в масках.