Беспилотник повредил жилой дом в Ленинградской области

Обломки беспилотного летательного аппарата повредили жилой дом в деревне Систо-Палкино, расположенной в Ломоносовском районе Ленинградской области. Об этом в воскресенье, 29 марта, сообщил губернатор Александр Дрозденко.

Администрация района взаимодействует с владельцами поврежденного жилья. Силы и средства противовоздушной обороны находятся в состоянии боевой готовности.

Дрозденко добавил, что в результате атаки БПЛА также произошло возгорание в порту Усть-Луга, сейчас оно уже локализовано.

— На остальных объектах — последствия устранены. К тушению в порту привлечены дополнительные средства пожаротушения Ленобласти и Петербурга, включая два пожарных поезда, — говорится в публикации.

Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что мирный житель погиб в результате атаки беспилотника ВСУ в городе Грайвороне. По его словам, от удара FPV-дрона загорелась машина, жители пытались потушить пожар, но в этот момент произошла повторная атака дрона, в результате которой погиб мужчина.

