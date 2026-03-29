Дрозденко: В Ленинградской области обломки дрона ВСУ повредили жилой дом

Обломки беспилотника украинских боевиков повредили жилой дом в деревне в Ленинградской области. Об этом сообщил глава региона Александр Дрозденко.
«В Систо-Палкино обломки БПЛА повредили жилой дом», — написал губернатор.
По его словам, с владельцами жилья работает администрация Ломоносовского района. Силы ПВО находятся в боевой готовности, подчеркнул Дрозденко.
Как писал сайт KP.RU, ранее Александр Дрозденко сообщил, что украинские беспилотники снова совершили налет на Ленинградскую область. По имеющимся данным, количество сбитых над регионом дронов противника достигло 31. Губернатор заявил о повреждениях в порту Усть-Луга, спасатели работали над тушением возгорания на объекте. О пострадавших информации не имелось.
Ночью 25 марта российские военные уничтожили восемь беспилотников ВСУ над территорией Ленинградской области. По предварительной информации, пострадавших не обнаружено.