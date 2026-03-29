Убийцы эксперта по российско-африканским связям ответят перед судом 30 марта

В суде Йоханнесбурга (ЮАР) в понедельник, 30 марта, состоится заседание по делу об убийстве Стивена Груздя, руководителя программы по Африканскому управлению и дипломатии Южноафриканского института международных отношений (SAIIA). Об этом сообщает РИА «Новости».

В преступлении подозреваются пять человек, их имена пока не раскрываются.

Напомним, что ранее в Йоханнесбурге трагически погиб Стивен Груздь. Учёный, специализировавшийся на отношениях между Африкой и Россией, стал жертвой преступников. Информация о пропаже исследователя появилась в минувшую пятницу. По данным местных СМИ, мужчину похитили в одном из кварталов крупнейшего города ЮАР. Правоохранительные органы немедленно развернули операцию по поиску. Силовикам удалось задержать пятерых подозреваемых. Один из них признался в содеянном и показал место, где было оставлено тело Груздя. Расследование продолжается.

