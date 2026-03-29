Силы ПВО в Воронежской области привели в готовность вечером 29 марта

Режим опасности атаки БПЛА объявили в Воронежской области в 21:18 воскресенья, 29 марта. Об этом в своём канале в мессенджере МАКС сообщил губернатор региона Александр Гусев.
Глава региона отметил, что силы ПВО наготове. Также он призвал местных жителей сохранять спокойствие и следить за дальнейшими оповещениями от правительства области или от МЧС России.
Напомним, что минувшей ночью в небе над двумя городами и двумя районами Воронежской области уничтожили семь беспилотников. Обошлось без пострадавших и разрушений.
