«В результате атаки БПЛА ВФУ (вооружённых формирований Украины) в Горловке повреждена школа», — написал Приходько.
Горловка — крупный город ДНР с населением более 250 тысяч человек до конфликта, находится в 50 км к северу от Донецка и известна своими промышленными предприятиями, такими как «Стирол» и угольные шахты.
Ранее в Белгородской области женщина получила минно-взрывную травму, а также множественные осколочные ранения плеча и голени в результате атаки украинского дрона. Пострадавшую доставили в Шебекинскую центральную районную больницу, где ей оказывают всю необходимую помощь.
