В Ростовской области три человека погибли в ДТП с участием «КамАЗа»

По информации ведомства, авария произошла в воскресенье вечером на 29-м километре автодороги «Ростов-Ставрополь». По предварительным данным, водитель автомобиля Skoda Octavia выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с «КамАЗом», а потом — с двигавшейся в попутном направлении Toyota Camry.