Жители Таганрога сообщили о серии взрывов, работают расчёты ПВО

Местные жители слышали более десяти взрывов в различных частях города, а также сирену воздушной тревоги и видели вспышки в небе. Очевидцы также сообщают о звуках автоматической стрельбы и шуме моторов над городом, а некоторые утверждают, что во время атаки несколько раз мигал свет. На данный момент официальной информации о жертвах или повреждениях нет.