Жители Таганрога сообщили о серии взрывов, работают расчёты ПВО

Местные жители слышали более десяти взрывов в различных частях города, а также сирену воздушной тревоги и видели вспышки в небе. Очевидцы также сообщают о звуках автоматической стрельбы и шуме моторов над городом, а некоторые утверждают, что во время атаки несколько раз мигал свет. На данный момент официальной информации о жертвах или повреждениях нет.
Ранее сообщалось, что над регионами России за семь часов сбили 27 украинских дронов. Атака была отражена с 13:00 до 20:00 по московскому времени над территориями Брянской, Курской, Белгородской областей и Республики Крым.
Больше актуальных событий в режиме реального времени — читайте в разделе «Последние новости» на Life.ru.