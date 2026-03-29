Из итальянского музея украли картины Ренуара, Сезанна и Матисса

Налёт произошёл в ночь на 23 марта в Фонде Маньяни-Рокка. Воры проникли в здание и похитили полотно Пьера-Огюста Ренуара «Рыбы» 1917 года, а также «Натюрморт с вишнями» Поля Сезанна и «Одалиску на террасе» Анри Матисса.