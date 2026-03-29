Из итальянского музея украли картины Ренуара, Сезанна и Матисса

Менее чем за три минуты преступники вынесли из частного музея в итальянской провинции Парма несколько картин всемирно известных художников. Об этом сообщает региональное подразделение Rai в Эмилии-Романье.

Налёт произошёл в ночь на 23 марта в Фонде Маньяни-Рокка. Воры проникли в здание и похитили полотно Пьера-Огюста Ренуара «Рыбы» 1917 года, а также «Натюрморт с вишнями» Поля Сезанна и «Одалиску на террасе» Анри Матисса.

Все работы находились в зале французской живописи на верхнем этаже виллы. Общая стоимость украденных произведений оценивается в несколько миллионов евро.

По данным Corriere della Sera, злоумышленники действовали быстро и слаженно: они взломали входную дверь и, вероятно, собирались забрать больше картин, однако их остановила сработавшая сигнализация. В ограблении участвовали несколько человек в масках.

