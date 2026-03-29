Двое взрослых и ребёнок погибли в жутком ДТП на трассе Ростов — Ставрополь

Смертельная авария с легковым автомобилем и грузовиком произошла вечером 29 марта.

Двое взрослых и ребёнок погибли в жутком ДТП на трассе Ростов — Ставрополь. О трагедии сообщили в областной Госавтоинспекции.

Смертельная авария с легковым автомобилем и грузовиком произошла вечером 29 марта. В Кагальницком районе вне населённого пункта столкнулись Skoda Octavia и «КамАЗ». Предварительно установлено, что Skoda Octavia выехала на встречную полосу.

В аварии погибли 39-летний водитель иномарки, а также 38-летний и 4-летний пассажиры легковой машины. Они скончались на месте до приезда скорой помощи.

На месте работают экстренные службы и правоохранители. Ситуацию контролирует прокуратура.