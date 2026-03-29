Жители Таганрога сообщили о серии громких звуков, похожих на взрывы. Глава приморского города Светлана Камбулова подтвердила, что на территории муниципалитета работают силы и средства ПВО.
Она призвала жителей покинуть открытые участки улиц, зайти в помещение, а также не подходить к окнам.
Жители сообщают в соцсетях о работающей в городе сирене, а также утверждают, что слышали громкие хлопки. Предположительно, это звуки работы систем ПВО.
Ранее Светлана Камбулова предупредила горожан об угрозе применения БПЛА по Таганрогу. Она также напомнила об основных правилах безопасности при атаке дронов, отдельно подчеркнув, что запрещается вести фото- и видеосъёмку места падения беспилотников.
