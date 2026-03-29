В Италии из музея украли картины Ренуара, Сезанна и Матисса

Работы импрессионистов Ренуара, Сезанна и Матисса, стоимость которых оценивается в миллионы евро, похищены из частного музея Magnani Rocca Foundation (Маньяни-Рокка), расположенного неподалеку от итальянской провинции Парма, пишет газета La Repubblica.
Кража произошла в ночь с 22 на 23 марта. В числе украденных произведений искусства — картина Пьера Огюста Ренуара «Рыбы», стоимость которой составляет порядка 3 млн евро. Сообщается, что воры вырезали полотно из рамы, обойдя лазерную сигнализацию. Также похищены работы Поля Сезанна «Натюрморт с черешней» и акварель Анри Матисса «Дама на террасе».
Отметим, фонд Маньяни-Рокка — это одна из самых значимых частных художественных коллекций в Европе. Фонд имени критика искусства и коллекционера Луиджи Маньяни хранит его коллекцию работ художников, в числе которых которых Тициан, Дюрер, Рубенс, Гойя, Канова, Моне и другие.
Ранее сообщалось, что во время ограбления Лувра в октябре 2025 года было похищено более восьми тысяч алмазов и почти 200 жемчужин на сумму 88 миллионов евро.