В Италии из музея украли картины Ренуара, Сезанна и Матисса

Воры проникли в частный музей Magnani Rocca Foundation в ночь с 22 на 23 марта.

Источник: Аргументы и факты

Работы импрессионистов Ренуара, Сезанна и Матисса, стоимость которых оценивается в миллионы евро, похищены из частного музея Magnani Rocca Foundation (Маньяни-Рокка), расположенного неподалеку от итальянской провинции Парма, пишет газета La Repubblica.

Кража произошла в ночь с 22 на 23 марта. В числе украденных произведений искусства — картина Пьера Огюста Ренуара «Рыбы», стоимость которой составляет порядка 3 млн евро. Сообщается, что воры вырезали полотно из рамы, обойдя лазерную сигнализацию. Также похищены работы Поля Сезанна «Натюрморт с черешней» и акварель Анри Матисса «Дама на террасе».

Отметим, фонд Маньяни-Рокка — это одна из самых значимых частных художественных коллекций в Европе. Фонд имени критика искусства и коллекционера Луиджи Маньяни хранит его коллекцию работ художников, в числе которых которых Тициан, Дюрер, Рубенс, Гойя, Канова, Моне и другие.

Ранее сообщалось, что во время ограбления Лувра в октябре 2025 года было похищено более восьми тысяч алмазов и почти 200 жемчужин на сумму 88 миллионов евро.

Ограбление Лувра произошло утром в воскресенье, 19 октября 2025 года. Воры под видом рабочих воспользовались моментом отключения сигнализации и проникли в музей. За семь минут они вынесли исторические драгоценности, которые Франция собирала столетиями. Беспрецедентная дерзость преступления потрясла мир и мгновенно сделала его одним из самых громких в истории. Рассказываем детали идеально спланированной операции, напоминающей сценарий голливудского блокбастера.
