Прокуратура разбирается в обстоятельствах смертельного ДТП на трассе Дона

В результате жуткой аварии погиб ребёнок.

Прокуратура Ростовской области разбирается в обстоятельствах смертельного ДТП на трассе в Кагальницком районе. Об этом сообщает пресс-служба надзорного ведомства.

В результате жуткой аварии погиб ребёнок. ДТП произошло около 19:30 29 марта. Предварительно, легковой автомобиль Skoda Octavia выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с «КамАЗом». От удара иномарку отбросило на машину Toyota Camry.

Водитель и двое пассажиров Skoda Octavia, в том числе 4-летний ребёнок, погибли на месте. Прокуратура организовала проверку. Также процессуальную проверку проводят правоохранители.