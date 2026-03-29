В Таганроге жителей предупредили о возможной атаке БПЛА на город. Об этом сообщили власти муниципалитета.
Соответствующее предупреждение разместила в своём Telegram-канале глава города Светлана Камбулова. Она напомнила, что жителям, которые находятся в автомобиле или общественном транспорте, в случае атаки следует покинуть транспортное средство укрыться в ближайшем убежищ. Строго запрещено вести фото- и видеосъёмку БПЛА, а также мест их падения. Не нужно пытаться сбивать дроны подручными средствами.
В случае обнаружения БПЛА или иного ЧП следует звонить в службу 112. Нужно назвать свои имя и фамилию, адрес, а также предоставить все необходимые сведения по запросу оператора.
