В Италии воры похитили картины Ренуара, Сезанна и Матисса из музея

Ранее блогер Михаил Литвин лишился доступа к своему аккаунту в Instagram* с 15,5 млн подписчиков после взлома, а мошенники, похитившие страницу, потребовали выкуп и обманули его. После взлома злоумышленники начали публиковать провокационный контент, включая посты с Асхабом Тамаевым и Мелстроем — блогерами, с которыми у Литвина ранее были конфликты. В сторис пользователям обещали «суперновость», а ссылка в профиле вела на фишинговый сайт. По такой же схеме ранее взламывали аккаунты Оксаны Самойловой, Ксении Бородиной и других знаменитостей.