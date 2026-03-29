В Воронежской области объявлена опасность атаки беспилотников

В Лискинском районе в 21:43 объявили тревогу из-за угрозы прямого удара, в районе включили сирены.
— Жителям необходимо зайти в здания и не подходить к окнам. Если увидели БПЛА — сразу уходите из зоны его видимости и позвоните по телефону 112, — подчеркнул глава региона.
Напомним, в течение прошедшей ночи над двумя городами и двумя районами Воронежской области сбили 7 БПЛА. Прямой удар грозил столице Черноземья, Нововоронежу, Борисоглебску и Россошанскому району. В тревожном режиме регион находился более 14 часов.
Что делать при атаке беспилотника: как определить угрозу и алгоритм действий
Что делать при атаке беспилотника — вопрос, который становится все более актуальным. В этом материале разбираем, что делать при атаке БПЛА, как распознать угрозу, какие действия предпринять на улице и в помещении, а также что известно о компенсации ущерба.