В Воронежской области объявлена опасность атаки беспилотников

Над Лискинским районом нависла угроза прямого удара БПЛА вечером 29 марта.

Источник: Комсомольская правда

В 21:18 29 марта губернатор Александр Гусев предупредил жителей региона о возможной атаке БПЛА. Сейчас, по его словам, дежурные силы ПВО находятся в полной готовности, а жителей просят сохранять спокойствие и внимательно следить за официальными сообщениями от властей или МЧС.

В Лискинском районе в 21:43 объявили тревогу из-за угрозы прямого удара, в районе включили сирены.

— Жителям необходимо зайти в здания и не подходить к окнам. Если увидели БПЛА — сразу уходите из зоны его видимости и позвоните по телефону 112, — подчеркнул глава региона.

Напомним, в течение прошедшей ночи над двумя городами и двумя районами Воронежской области сбили 7 БПЛА. Прямой удар грозил столице Черноземья, Нововоронежу, Борисоглебску и Россошанскому району. В тревожном режиме регион находился более 14 часов.

