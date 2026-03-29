Ричмонд
+15°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Вызвавший наводнение в Дагестане мощный циклон показал Роскосмос

Циклон над Дагестаном зафиксировали спутники «Электро Л» и «Арктика М».

Источник: Комсомольская правда

Корпорация «Роскосмос» обнародовала видео движения мощного циклона, который вызвал масштабное наводнение в Дагестане.

«Ливни и шквалистый ветер: съемка Дагестана из космоса», — говорится в публикации компании на платформе MАХ.

Роскосмос отметила, что этот мощный циклон, пришедший со стороны Каспийского моря, вызвал масштабное наводнение в республике. Уточнялось, что съемка стихии проводилась спутниками «Электро Л» и «Арктика М».

Как писал сайт KP.RU, накануне в Дагестане из-за разгула стихии после сильнейших ливней рухнул пролет железнодорожного моста. Инцидент произошел в районе населенного пункта Джемикент на территории республики. В настоящее время проезд через место ЧП организован в одну сторону.

Ранее МЧС по Дагестану сообщило, что в регионе произошло массовое затопление улиц и домов из-за ливней. Мощные потоки воды опрокидывают машины.

