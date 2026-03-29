Вызвавший наводнение в Дагестане мощный циклон показал Роскосмос

Как писал сайт KP.RU, накануне в Дагестане из-за разгула стихии после сильнейших ливней рухнул пролет железнодорожного моста. Инцидент произошел в районе населенного пункта Джемикент на территории республики. В настоящее время проезд через место ЧП организован в одну сторону.