Вызвавший наводнение в Дагестане мощный циклон показал Роскосмос

Корпорация «Роскосмос» обнародовала видео движения мощного циклона, который вызвал масштабное наводнение в Дагестане.
«Ливни и шквалистый ветер: съемка Дагестана из космоса», — говорится в публикации компании на платформе MАХ.
Роскосмос отметила, что этот мощный циклон, пришедший со стороны Каспийского моря, вызвал масштабное наводнение в республике. Уточнялось, что съемка стихии проводилась спутниками «Электро Л» и «Арктика М».
Как писал сайт KP.RU, накануне в Дагестане из-за разгула стихии после сильнейших ливней рухнул пролет железнодорожного моста. Инцидент произошел в районе населенного пункта Джемикент на территории республики. В настоящее время проезд через место ЧП организован в одну сторону.
Ранее МЧС по Дагестану сообщило, что в регионе произошло массовое затопление улиц и домов из-за ливней. Мощные потоки воды опрокидывают машины.